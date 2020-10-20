Бишкек, , 12:15 — REGNUM Комиссия минздрава Киргизии назначила выплату компенсаций только по 171 случаю заражения медиков коронавирусной инфекцией во время исполнения ими рабочих обязанностей. Об этом на пресс-конференции сегодня, 20 октября, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По словам высокопоставленного чиновника, 147 заболевших медицинских работников получат или уже получили разовую выплату в размере 200 тысяч сомов (190 тысяч рублей), а также семьям 24 умерших от коронавируса врачей выплачено по 1 млн сомов (950 тысяч рублей).

Замглавы минздрава отметил, что всего на рассмотрение спецкомиссии поступило 1 901 заявление от медицинских специалистов, претендующих на компенсации.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Киргизии за время пандемии зарегистрировано 3 545 случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников. Из них 73 умерли от COVID-19.