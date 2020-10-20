Магас, , 12:15 — REGNUM Счетная палата РФ назвала 27 субъектов России, где есть проблемы с созданием условий для обеспечения школьников горячим питанием. Среди них два региона Северо-Кавказского федерального округа — Ингушетия и Дагестан.

По этим республикам вопрос должен быть снят в 2021 — 2022 году. Такие сроки прозвучали в опубликованных 20 октября материалах Счетной палаты РФ.

«Создание условий для организации горячего питания в школах для учащихся 1−4-х классов в основном запланировано на 2021−2022 годы (республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Хабаровский край, Архангельская, Иркутская, Калининградская области)», — сообщило ведомство.

Всего, по данным Счетной палаты РФ, 2261 школа в 27 регионах России не имеет условий для обеспечения школьников горячим питанием.

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