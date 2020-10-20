Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Ленинградской области количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 10 тысяч за всё время пандемии. За последние сутки в регионе выявлено 105 новых случаев заражения, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом 20 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Напомним, ранее сообщалось, что из-за увеличившегося суточного роста инфицированных региональные власти дополнительно развернули 150 новых коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

В настоящий момент в Ленобластиза всё время выявлено 10 054 инфицированных, из которых более шести тысяч выздоровели, в том числе 38 человек выписаны за последние сутки.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались 107 человек, в том числе один человек умер от последствий заболевания за минувшие сутки.

За последние сутки в России выявлено 16 319 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено 4664 (28,6%) — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 431 тыс. 635 случаев (+1,2% в сутки).

За последние сутки подтверждено 269 летальных случаев, за весь период по России умерли от ковида 24 635 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9704 человека, всего на сегодня ковидом переболели в РФ 1 млн 85 тыс. 608 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти из-за роста количества инфицированных увеличили коечный фонд