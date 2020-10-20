Липецк, , 12:10 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 19 сентября в режиме видеоконференции встретился с медперсоналом поликлиники № 1 Липецка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, темой совещания стала мобилизация кадровых ресурсов региона для помощи пациентам с коронавирусом.

«Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе. Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях», — сказал Игорь Артамонов.

После совещания два врача поликлиники приняли решение перейти на работу в госпитали. За минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился 22 врачами. Также на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник: длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом. До конца месяца вызовы врачей на дом будут переведены в Единую диспетчерскую службу.

«Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение», — отметил Игорь Артамонов.

Медикам предлагают временно трудоустроиться на должности врачей, среднего и младшего медицинского персонала в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» и ГУЗ «Липецкая городская больница скорой помощи № 4 «Липецк-Мед», на базе которых развернуты инфекционные койки. Оказывающим специализированную медпомощь в стационарах врачам предусмотрены ежемесячные федеральные выплаты.

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Также предусмотрены выплаты стимулирующего характера в процентах среднемесячного дохода от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года: 100% — врачам-специалистам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (29 тыс. 284 рубля), 50% — среднему медицинскому персоналу (14 тыс. 642 рубля), 30% — младшему медицинскому персоналу. Таким образом, только ежемесячная доплата к заработной плате медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, составит 109 тыс. 284 рубля у врачей, 64 тыс. 642 рубля — у среднего медицинского персонала, 33 тыс. 785 рублей — у младшего медицинского персонала.