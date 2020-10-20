Тюмень, , 12:08 — REGNUM В Тюменской области заражения коронавирусной инфекцией могут максимально снизиться к весне. Предположение высказала «Тюменской линии» главный внештатный эпидемиолог регионального департамента здравоохранения, доцент кафедры гигиены, эпидемиологии ТюмГМУ Оксана Маркова.

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«Сейчас есть два варианта развития событий: перенести заболевание и приобрести естественный иммунитет или привиться и получить иммунитет специфический», — отметила Оксана Маркова.

До старта массовой вакцинации Оксана Маркова советует тюменцам не забывать про соблюдение санитарных мер предосторожности: мыть руки, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.