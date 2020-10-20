Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Горархив Новосибирска закрывает для работы читальный зал и приостанавливает личный приём граждан. Причина — необходимость соблюдения профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Меры будут действовать до 30 ноября 2020 года.

«Прием запросов осуществляется только в электронном виде. Выдача ранее заказанных документов производится по предварительной записи, которая осуществляется по телефонам», — уточнили в городской администрации.

При этом во время посещения архива для получения документов обязательным является соблюдение масочного режима.