Москва, 20 октября 2020, 12:07 — REGNUM Актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, доставили Московский городской суд, передаёт 20 октября корреспондент ИА REGNUM.
В суде состоится заседание, на котором рассмотрят апелляционные жалобы на приговор артисту.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Михаил Ефремов уже находится в здании суда в «аквариуме» — помещении для подсудимых.
Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.