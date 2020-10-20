Махачкала, , 12:10 — REGNUM Минздрав Дагестана просит жителей республики, переболевших после заражения коронавирусом, стать донорами плазмы крови. Для этого необходимо обратиться в Республиканскую станцию переливания крови (РСПК), сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что в Дагестане успешно практикуется лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией с использованием так называемой антиковидной плазмы. Изготавливают ее из донорской крови, которую сдают выздоровевшие после заражения. К настоящему времени в регионе заготовлено более 100 доз такой плазмы, часть которой остается в запасе на складах.

«Просим жителей республики, переболевших COVID-19, помочь тем, кто борется с опасным вирусом. Для этого нужно стать донором антиковидной плазмы. Получить консультации специалистов, обследоваться и сдать кровь можно в РСПК», — сказано в сообщении.

Донором антиковидной плазмы может стать переболевший COVID-19 гражданин России в возрасте от 18 до 55 лет с массой тела более 50 кг. При этом он не должен иметь клинических симптомов заболевания в течение не менее 14 дней после полного выздоровления.