Астрахань, , 12:05 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 20 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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19 августа скончался мужчина 1951 года рождения, 20 августа — мужчина 1925 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 145 человек.

За весь период наблюдения выписан после выздоровления был 7103 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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