Йошкар-Ола, , 12:03 — REGNUM В Марий Эл по итогам января — сентября текущего года было зарегистрировано 5889 преступлений, что на 2,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, число преступлений выросло в восьми районах региона, в пяти — Килемарском, Мари-Турекском, Моркинском, Параньгинском и Сернурском районах — наблюдается снижение числа преступлений. В Йошкар-Оле и Советском районе показатель не изменился по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

При этом раскрываемость преступлений снизилась с 60% до 54,3%. Раскрыто 42,6% преступлений, следствие по которым обязательно, и 73,3% — следствие по которым необязательно.

В структуре преступности выросло число тяжких и особо тяжких преступлений с 24,4% в 2019 году до 32,9% в текущем году. Почти половину таких преступлений составляют деяния в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств — число таких преступлений выросло с 367 до 538, или на 46,6%.

Значительно сократилось число убийств — на 18,6%, изнасилований — на 58,3%, умышленного причинения вреда здоровью — на 7,2%. При этом на 7,1% выросло число преступлений с использованием оружия.

Уточняется, что 58,4% преступлений совершены лицами, которые ранее совершали преступления, 26,3% — ранее судимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Удмуртия вновь возглавила антирейтинг по уровню преступности среди всех регионов Приволжского федерального округа. Так, в 2019 году уровень преступности в регионе увеличился с 167,2 до 179,5 на 10 тыс. населения. Общее число зарегистрированных преступлений выросло на 7% — до 27,06 тыс. единиц.

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