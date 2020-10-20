Джакарта, , 12:02 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили, что за последние 24 часа в стране выявлено 3602 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 20 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 368 842 случая заражения SARS-CoV-2.

Известно, что за последние сутки эпидемия унесла жизни 117 человек в Индонезии. Таким образом, от коронавируса в стране погибли 12 734 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга прибыл с визитом в Индонезию, чтобы встретиться с президентом Джоко Видодо.

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