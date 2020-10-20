Новосибирск, , 12:00 — REGNUM В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) в части эпидемиологической обстановки стабильная ситуация. Об этом сообщил проректор по учебной работе Сергей Чернов.

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Напомним, ранее вуз сообщил о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 22 октября 2020 года переходит на смешанный формат обучения.

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«У нас есть заболевшие студенты, но их не больше, чем в других вузах, так что мы могли бы продолжать работать в очном формате. Однако мы видим, как развивается ситуация в стране и в нашем городе, и не можем рисковать здоровьем наших студентов и преподавателей, их родных, да и просто жителей нашего города. Поэтому мы в профилактических целях приняли решение ввести смешанный формат обучения, — отметил Чернов. — В этот сложный период мы надеемся в том числе снизить нагрузку на городскую инфраструктуру: общественный транспорт, предприятия общепита».

Кроме того, по словам представителя вуза, принятое решение существенно сократит количество обучающихся, одновременно присутствующих в университете, что снизит риск заражения коронавирусом в университете.

«Хочется особо подчеркнуть, что дистанционно будут идти только лекции и семинары, а все лабораторные работы, требующие использования специального оборудования, будут проведены в полном объёме очно, с соблюдением всех мер предосторожности. Насколько нам известно из опросов в наших социальных сетях, большинство студентов и преподавателей поддерживает наше решение», — подчеркнул он.