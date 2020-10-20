Надтеречный район, , 11:57 — REGNUM В Чечне направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его фигурантом является житель Надтеречного района, который обманным путем похитил более 3,8 млн рублей, сообщили 20 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Установлено, что обвиняемый изготовил липовые документы, по которым он якобы являлся участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Предоставив эти бумаги в отделение Пенсионного фонда РФ в Чечне, а также в министерство труда, занятости и социального развития региона и министерство строительства и ЖКХ, он незаконно получил более 3,8 млн рублей в качестве социальных выплат как пострадавший от воздействия радиации.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Вынести приговор обвиняемому предстоит Надтеречному районному суду.