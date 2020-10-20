Москва, , 12:07 — REGNUM Семья актёра Михаила Ефремова, осуждённого за гибель человека в ДТП, отказалась вести переговоры о примирении с потерпевшими, так как заподозрила в сговоре адвокатов обеих сторон. Об этом сообщил 20 октября защитник Ефремова Андрей Алёшкин.

Накануне адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал о прекращении переговоров по инициативе родственников Ефремова. Алёшкин подтвердил, что защитники вели такую работу, но жена актёра Софья решила, что адвокаты сговорились между собой.

«И жена [Ефремова] Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры», — сказал Алёшкин ТАСС, подчеркнув, что сговора адвокатов не было.

Защитник предположил, что Софья Ефремова изложила позицию другого адвоката, который сам хотел договориться с Добровинским. Таким образом и были сорваны переговоры, по итогам которых могли появиться основания для смягчения приговора Ефремову.

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Условия примирительного соглашения были вполне приемлемыми. Первым делом от актёра требовалось письменное извинение в адрес потерпевших, уточнил Алёшкин. Другой адвокат актёра Владимир Васильев сообщил, что сам осуждённый не отказывался от примирения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре актёра ихаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за совершение «пьяного» ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Актёр находится в московском СИЗО-5, ожидая рассмотрения апелляции на приговор.

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