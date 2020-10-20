Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области из-за роста числа случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) две школы закрыли на карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 20 октября.

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«По причине ОРВИ полностью закрыты две школы Неклиновского и Милютинского районов. Учреждения закрыты приказами районных управлений образования и приказами руководителей учреждений. В Ростове-на-Дону закрытых детских садов и школ по причине ОРВИ нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее из-за высокой заболеваемости ОРВИ была закрыта школа в Дубовском районе. Занятия пропускали по причине болезни почти 40% учеников.

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