Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 22 октября 2020 года переходит на смешанный формат обучения. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Анатолий Батаев.

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В дистанционный формат переводятся лекции и практические занятия (семинары), а занятия, требующие лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, будут проходить в традиционном формате.

«Как и во время первой волны коронавируса весной этого года, дистанционные занятия будут проходить в собственной системе электронного обучения DiSpace, разработанной в НГТУ НЭТИ», — уточнили в университете.

Продолжительность такого обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.