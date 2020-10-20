Москва, , 11:52 — REGNUM На сегодняшний день проблем с пандемией коронавируса можно избежать, дистанцировавшись и ограничив визиты. Об этом на Московском международном форуме инновационного развития-2020 заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Нам нужно сейчас выиграть определенное время <…>. На мой взгляд, сегодня большая надежда в <…> медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан <…>. Так просто профилактировать [новую инфекцию], так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты», — сказал Мурашко.

По его словам, стране необходимо прийти к варианту с доступной вакциной, но одновременно необходимо выиграть время.