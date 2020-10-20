Варшава, , 11:46 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что в одном из выставочных залов Варшавы появится временная больница для заразившихся коронавирусом. Объект сможет принять до тысячи пациентов. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Краска напомнил, что первая в столице временная больница строится на территории Национального стадиона. Полевой госпиталь первоначально рассчитан на 500 коек, но это количество будет увеличено.

Еще больше временных больниц будет построено в Малопольском и Великопольском воеводствах. Заместитель министра здравоохранения сказал, что в этих регионах самые большие проблемы с местами в больницах.

Больше изоляторов для зараженных коронавирусом появится в санаториях во всей стране. В общей сложности они должны будут вместить не менее 6 тысяч человек.

Переоборудование различных объектов под временные больницы является решением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Причиной послужила информация главы минздрава Адама Недзельского, который заявил о возможности нехватки больничных коек для заразившихся коронавирусом в скором будущем.