Владикавказ, , 11:44 — REGNUM В Северной Осетии раскрыта кража металла на 1,5 млн рублей. Задержаны пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 32 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили 20 октября в пресс-службе МВД по региону.

Обворованным оказался частный предприниматель, владелец пункта приема цветного металла на территории селения Михайловское в Пригородном районе. По его словам, злоумышленники похитили с базы две тонны меди. Они не погнушались также и личными вещами потерпевшего — ноутбуком, телевизором, видеорегистратором и другими. Общий ущерб он оценил в сумму 1,5 млн рублей.

Под подозрение правоохранителей попали пятеро местных жителей, которые ранее уже имели проблемы с законом. Задержанные злоумышленники признались в содеянном. Они также рассказали, что сбыли краденный металл скупщику из Пятигорска. За совершение кражи в составе организованной группы их ждет наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.