Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области зафиксировано превышение эпидемиологического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 20 октября.

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В период с 12 октября по 18 октября в Ростовской области зарегистрировано более 19,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 12,8% выше эпидемического порога. В Ростове-на-Дону за указанный период подтверждено более 5,4 тыс. случаев, что на 16,9% выше эпидпорога. Показатель как в целом по региону, так и в областном центре превысил толерантные уровни в возрастной группе от 15 лет более чем на 85%.

По сравнению с предшествующей неделей госпитализация пациентов с ОРВИ увеличилась на 21%.