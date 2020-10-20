Барнаул, , 11:41 — REGNUM Жители Алтайского края продолжают наслаждаться последними тёплыми днями осени. Как сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток (20−21 октября) в регионе сохранится довольно теплая и сухая погода: днём воздух прогреется до +19 °C (по северо-западу ожидается до 11 градусов тепла).

Ветер усилится до 6−11 метров в секунду, с порывами до 18−21 метра в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября на Алтае уже выпадал снег, но быстро растаял.

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