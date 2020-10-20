Москва, , 11:39 — REGNUM Снизить социальную активность в связи со второй волной коронавируса призвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 октября на Московском международном форуме инновационного развития.

По его словам, необходимо обеспечить всеобщий доступ к вакцине против коронавируса, но для этого необходимо время. «Нам нужно сейчас выиграть определенное время», — считает Мурашко.

Он добавил, что для этого необходимо соблюдать все необходимые меры профилактики и определенные правила поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что масштабную вакцинацию против коронавируса в России планируется начать в конце ноября.

Читайте также: Масштабную вакцинацию «Спутником V» в России могут начать в ноябре