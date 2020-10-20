Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Свердловская область стала третьим регионом в РФ по финансированию противоэпидемических проектов в рамках профильной федеральной программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

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В области удалось привлечь на данные цели 2 млрд 770 млн рублей по федеральной программе «Противодействие эпидзаболеваниям». Субъект стал третьим по объему привлечённых средств после Москвы и Московской области. Поддержку получили девять проектов.

По словам регионального министра промышленности Сергея Пересторонина, в первой половине 2020 года областной фонд технологического развития промышленности обратил особое внимание на поиск и консультацию предприятий, которые могли принять участие в программе.

Как сообщало ИА REGNUM, завод «Медсинтез» в Новоуральске (Свердловская область) начал разработку собственной вакцины от COVID-19.

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