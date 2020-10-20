Пермь, , 11:38 — REGNUM В Пермском крае за неделю (12−19 октября) уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 9,5% по сравнению с прошлой неделей. Превышение недельного эпидемического порога произошло за счет граждан в возрасте от 15 лет и старше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители — риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, регион получил второй транш противогриппозной вакцины — более 124 тысяч тыс. доз. С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 667 тыс. жителей, в том числе 222 тыс. детей. Регион планирует вакцинировать 1,5 млн человек, что составляет 60% населения.

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