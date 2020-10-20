Майкоп, , 11:40 — REGNUM Подпольную лабораторию по производству наркотиков обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Красногвардейском районе Адыгеи. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Производство наркотиков было развернуто в частном доме в ауле Хатукай для последующего распространения на территории республики. В ходе обысков у задержанных изъяли почти 1,5 кг синтетического наркотика, химическое оборудование и более 400 литров реагентов, используемых при производстве запрещенных веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее нарколаборатория полицейскими была обнаружена в частном доме в Тахтамукайском районе Адыгеи. У злоумышленника, организовавшего производство, изъяли более 470 граммов мефедрона, которое подозреваемый планировал продавать через тайники-закладки.