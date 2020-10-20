Аксайский район, Ростовская область, , 11:37 — REGNUM В посёлке Красный Колос Аксайского района Ростовской области, на территории которого выделены участки многодетным семьям, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся работы по реконструкции улицы Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В рамках реконструкции будет приведена в надлежащее состояние не только внутрипоселковая работа, но и построен новый участок дороги, который будет пролегать к земельным участкам, выделенным большим семьям. Планируется, что в 2021 году объект стоимостью около 39 млн рублей будет готов. Дорога будет освещена, оснащена пандусами и тактильной плиткой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года было заявлено об оснащении участков для многодетных семей коммуникациями в посёлке Целина. Было выделено свыше 16 млн рублей на разработку проектов комплексной застройки развивающихся районов населённого пункта.

Напомним, что в течение трёх лет на Донувыделят2,2 млрд рублейна оснащение территорий инженерными сетями.

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