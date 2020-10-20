Благовещенск, , 11:36 — REGNUM Власти Амурской области заявили, что массовый перевод школ на дистанционное обучение не планируется. На 20 октября удалёно занимаются 1,3 тыс. детей из 100 тыс. школьников. И причиной для перевода на дистанционку не всегда становится распространение коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса – все новости»

Читайте также: На Камчатке выяснят, сколько жителей готовы привиться от коронавируса

На дистанционное образование также переведены 30% студентов колледжей области. Из 121 детского сада, 108 работают в штатном режиме.

Как рассказала министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева, причиной для ухода на дистанционное обучение не всегда становится коронавирус, но и сезонная заболеваемость ОРВИ.

«Ситуация в каждом муниципалитете и даже каждой образовательной организации разная. Но решение о закрытии организации или изменении графика учебного процесса, которые принимают руководители учреждений, должно быть взвешенным и согласованным с амурским управлением Роспотребнадзора. Прерывать учебный процесс, что приведет к снижению качества образования детей, ни в коем случае нельзя», — заявила министр.

Яковлева призвала жителей региона серьёзнее относиться к мерам профилактики коронавируса и ОРВИ. Родителей Приамурья она попросила одеть детей по сезону.

«В связи с этим хочется обратиться к родителям с просьбой одевать детей по погоде. Все чаще мы видим, что школьники ходят по улице с голыми щиколотками, расстегнутыми куртками, не носят шапки», — сказала Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, среди населения Камчатки проведут опрос, чтобы выяснить, сколько доз вакцины от коронавирусной инфекции требуется региону.