Джуба, , 11:41 — REGNUM Более 3000 человек, прибывших в Южный Судан из-за границы, нарушили меры по борьбе с распространением коронавируса, включая самоизоляцию. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Южного Судана.

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Воздушное пространство страны открыли для международных рейсов в июле, через четыре месяца после прекращения всех полетов для ограничения распространения коронавируса.

Прибывающие пассажиры должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

«Более 3000 человек прибыли в страну через Международный аэропорт Джубы и предоставили неправильный номер телефона. Я не знаю, каковы были их намерения», — заявил журналистам в столице страны Джубе представитель министерства Туу Лой.