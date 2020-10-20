Москва, 20 октября 2020, 11:35 — REGNUM Железнодорожную станцию Ховрино Ленинградского направления МЖД переименуют в Грачёвскую. Об этом 20 октября сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Название выбрали при помощи голосования на столичном транспортном портале. Грачёвская получила 57% голосов участников опроса. Рядом со станцией расположены парк и усадьба Грачёвка.
«Ховрино» никуда не денется — это название перейдёт новой станции перспективного D3, которая сейчас строится в пяти минутах ходьбы от одноимённой станции метро», — рассказали в дептрансе.
В информации отмечается, что переименование позволит избежать путаницы.