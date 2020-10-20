Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Петербургским медикам продлили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Соответствующее постановление подписал 20 октября губернатор Северной столицы Александр Беглов. Выплаты продлили до 31 октября 2020 года.

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На них имеют право врачи, средний и младший медперсонал из госклиник, врачи скорой помощи, включая специализированные бригады, фельдшеры, медсестры, анестезисты и прочий персонал, обеспечивающий оказание скорой помощи, включая водителей и санитаров, работники лабораторий, где тестируют на коронавирус, патологоанатомы и судмедэксперты, имевшие дело с телами умерших от COVID-19.

Выплаты получают медработники, которые при оказании медицинской помощи контактируют с зараженными коронавирусом пациентами или имеющими высокий риск инфицирования. Они могут рассчитывать на 10−40 тыс. рублей в зависимости от должности.

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