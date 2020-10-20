Москва, , 11:31 — REGNUM Во вторник, 20 октября, стартовало народное голосование в рамках всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России — 2020» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Голосование — важная часть последнего этапа конкурса, результаты которого учитываются при определении победителей.

«Отдать голос за лучший проект сможет житель любого региона России до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября. Выбрать фаворита можно в каждой номинации во всех возрастных категориях. Всего из 1557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 финалистов», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта, а остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.

«Стать волонтером года — почетно и не просто, до финала доходят только самые смелые, профессиональные и увлеченные лидеры, за которыми стоит команда. Народное голосование позволяет выявить предпочтения аудитории, оценить силу команды, а главное — вдохновить наших участников поддержкой тысяч неравнодушных людей. В эти дни, оставшиеся до 5 декабря, эта поддержка им особенно необходима. В этом году в финал конкурса прошло 210 участников. Желаю всем удачи!», — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной Палаты РФ Артем Метелев.

За что голосовать?

«Вдохновленные искусством». Проекты, направленные на продвижение культуры, создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств;

Проекты, направленные на продвижение культуры, создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств; «Вокруг меня». Необычные, но эффективные варианты благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии;

Необычные, но эффективные варианты благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии; «Говорит волонтер». Проекты по улучшению контента и популяризации волонетрства при помощи соцсетей и медиа;

Проекты по улучшению контента и популяризации волонетрства при помощи соцсетей и медиа; «Доброе дело». Жизненные истории людей, которые смело можно назвать подвигами. В этом году участники номинации также рассказывали о тех, кто помогал во время Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ;

Жизненные истории людей, которые смело можно назвать подвигами. В этом году участники номинации также рассказывали о тех, кто помогал во время Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; «Малая Родина ». Решения для социальных проблем и волонтерства в небольших населенных пунктах;

Решения для социальных проблем и волонтерства в небольших населенных пунктах; «Молоды душой». Номинация для проектов по улучшению уровня жизни пожилых людей и развитию «серебряного» волонтерства;

Номинация для проектов по улучшению уровня жизни пожилых людей и развитию «серебряного» волонтерства; «Оберегая сердцем». Здесь можно поддержать проекты о повышении качества медицинской помощи и донорстве.

Здесь можно поддержать проекты о повышении качества медицинской помощи и донорстве. «Организатор добровольчества». Проекты представляют руководители добровольческих проектов, НКО и те, кто формирует волонтерское сообщество;

Проекты представляют руководители добровольческих проектов, НКО и те, кто формирует волонтерское сообщество; «Помощь детям». Авторы инициатив в этой номинации представили проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации;

Авторы инициатив в этой номинации представили проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации; «Помощь животным». Проекты, направленные на защиту прав животных;

Проекты, направленные на защиту прав животных; «Равенство возможностей». Инициативы сильных людей, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т. п.), но и помогают другим;

Инициативы сильных людей, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т. п.), но и помогают другим; «Рожденные помогать . Номинация для проектов, помогающих самым незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе и т.д.;

. Номинация для проектов, помогающих самым незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе и т.д.; «Смелые сердцем» . Здесь можно проголосовать за проекты, посвященные ликвидациям ЧС, повышению знаний о безопасности среди населения;

. Здесь можно проголосовать за проекты, посвященные ликвидациям ЧС, повышению знаний о безопасности среди населения; «Уверенные в будущем» . В номинации представлены проекты по сохранению исторической памяти, заботы о ветеранах и развитию патриотизма.

Параллельно с народным голосованием на портале конкурса будет проходить заочная оценка работ федеральным жюри. Каждый проект оценит 3 члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса.

Среди членов жюри: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина, российская актриса, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Калерия Лаврова, программный директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Мельниченко, директор Благотворительного фонда «Образ Жизни» Елена Береговая, заместитель генерального директора Издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, президент Благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова и другие.

С полным составом жюри и самими проектами конкурсантов можно ознакомиться на портале DOBRO.RU, а затем выбрать понравившуюся инициативу в любой из номинаций и проголосовать за нее.

Имена победителей конкурса «Доброволец России — 2020» станут известны 5 декабря в Национальный день добровольца (волонтера).

В 2020 году конкурсу «Доброволец России» исполняется 10 лет. В юбилейный год на конкурс подано 53 219 инициативы. Это почти в 2 раза (52%) больше, чем годом ранее.

Конкурс «Доброволец России» реализуется в рамках федеральных проектов «Социальная активность» и «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образования».