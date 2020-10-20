Хельсинки, , 11:28 — REGNUM Фотосессия премьер-министра Финляндии Санны Марин в женском журнале Trendi, в которой она снялась с глубоким декольте, вызвала волну критики политика, которого обвинили в сексизме, сообщает 16 октября CNN.

По словам Мари Паалосало-Юссинмяки, директора женского направления медийного концерна A-lehdet, который издает журнал, они получили «огромное» количество негативных отзывов на материал, вышедшей 9 октября. Во время фотосессии политик снимался в блейзере, под которым не было сорочки, из-за чего глава финского правительства красовалась с очень глубоким декольте.

«Если обобщить, то окажется, что мужчины нашли ее [сессию] неподобающей, женщинам же она очень понравилась», — подчеркнула Паалосало-Юссинмяки, которая назвала такую реакцию «немного удивительной».

Дело в том, что глянцевый журнал выходил с подобными фотосессиями и прежде, в том числе с участием известных лиц. Паалосало-Юссинмяки отметила, что возможной причиной такой реакции стало то, что фотосессия была воспринята как напрасная трата времени премьер-министра на фоне борьбы с пандемии коронавирусной инфекции.

Несмотря на определенную реакция, сама статья о Марин в журнале, в которой она рассказала о сложностях своей работы, получила широкое распространение в социальных сетях. Более того, многие мужчины и женщины начали публиковать собственные фотографии в блейзерах в поддержку Марин.