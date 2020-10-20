Лондон, , 11:27 — REGNUM Человечеству придется научиться жить с коронавирусом, так как вакцина не сможет полностью искоренить его. Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлланса, сообщает The Daily Telegraph.

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Вэлланса выступил на заседании объединенного комитета по стратегии национальной безопасности. Он считает, что даже если вакцина станет общедоступной к весне 2021 года, она не сможет полностью уничтожить вирус.

«Вряд ли мы получим действительно эффективную вакцину — то, что полностью остановит инфекцию. Вполне вероятно, что это заболевание продолжит распространяться», — считает Вэлланса.

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