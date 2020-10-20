Конфлан-Сент-Онорин, , 11:44 — REGNUM Во Франции несколько имамов собрались у колледжа Буа-д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, чтобы почтить память погибшего преподавателя истории Самуэля Пати. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Reuters.

Совместно с другими деятелями ислама имам коммуны Дранси Хасан Шальгуми возложил букет цветов в входа в учебное заведение, чтобы почтить память учителя Пати, который когда-то работал там. После церемонии имам призвал мусульманские семьи Франции вместе с ним скорбеть об убитом.

«Он (террорист) отрезал человеку голову прямо на улицах Парижа, а ведь здесь не Багдад! Очнитесь! Ведь от этого зависит Ваше будущее!» — произнес Шальгуми.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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