Москва, , 11:24 — REGNUM Большинство школьных учреждений в России уходят на каникулы планово. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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«В целом мы видим, что подавляющее большинство школ в стране уходят на каникулы в плановом порядке. Другое дело, что в достаточно большом количестве школ принимается решение об увеличении длительности каникул от одной недели до двух», — сказал Глушко.

По его словам, на сегодняшний день рано говорить о возможности переноса выпускных экзаменов у школьников из-за пандемии коронавируса.