Москва, , 11:29 — REGNUM Самостоятельный приём антибиотиков в первые дни заболевания гриппом только вредит организму человека. Об этом говорится в опубликованном 20 октября сообщении Роспотребнадзора.

Антибиотики, пояснили в ведомстве, не помогают против вируса, а только убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Их назначает врач в случае, если после гриппа развиваются осложнения из-за присоединения бактериальной инфекции.

Самый эффективный способ профилактики гриппа — вакцинация, её лучше проходить с сентября по ноябрь. Состав вакцины против гриппа ежегодно меняют.

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