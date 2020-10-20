Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Швеции ускорилось раньше, чем в соседних странах Северной Европы. Поэтому государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отмечает, что в начале пандемии страна обладала заведомо иными стартовыми позициями с эпидемиологической точки зрения. Прежде всего, считает он, на распространение вируса, повлияла крупная вспышка COVID-19 в Стокгольме этой весной. Об этом сообщила газета Expressen.

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Швеция, в которой зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом и 5 918 смертей, сильнее пострадала от пандемии, чем ее соседи — Дания, Норвегия и Финляндия.

Однако Тегнелл говорит, что отчасти причина такого распространения коронавируса в стране заключается в том, что пандемия в Швеции началась по-другому:

«У нас было серьезное распространение вируса в Стокгольме на раннем этапе, которое было больше похоже на ситуацию в Лондоне, Амстердаме, Брюсселе, что делает Швецию больше похожей на них, чем на наших северных соседей. В Стокгольме и других городах проживает большое количество граждан других стран, что важно, поскольку внутри этих групп вирус распространяется гораздо сильнее и быстрее», — объяснил эпидемиолог.

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