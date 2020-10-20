Цхинвал, , 11:24 — REGNUM Все школы в Южной Осетии с 21 октября закроются на карантин из-за единичных случаев заражения коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Об этом агентству «Рес» сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева.

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«В минобразования направлены предписания, и с 21 октября школы закрываются на двухнедельный карантин, так как там были зафиксированы единичные случаи заболевания сотрудников и детей коронавирусной инфекцией, а также сезонными ОРВИ и гриппом», — сказала Кочиева журналистам.

Она отметила, что детские сады массово пока не закрывают, они продолжают работать в нормальном режиме. Закрыты два детсада в поселках Знаур и Дзау, где превышен эпидпорог по числу простудных заболеваний среди детей.

Стоит отметить, что ранее стало известно о заражении коронавирусом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева.

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