Ханты-Мансийск, , 11:15 — REGNUM В Югре половина государственных и муниципальных служащих региона переводится на удалённую работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Фактически в Ханты-Мансийском автономном округе на сегодня удаленно работают около 2% сотрудников региональных органов власти и 7, 3% муниципальной. Однако есть техническая возможность для перевода на дистант до 50% чиновников региона.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила руководителям органов исполнительной власти совместно с департаментами информационных технологий, государственной и гражданской службы обеспечить до конца текущей недели перевод на дистанционный формат максимального количества работников, а также чиновников подведомственных им служб. Департаменту также поручено разработать рекомендации по применению гибких форм занятости в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях.

«Главное условие удаленной работы — заработная плата при сохранении должностных обязанностей, должна оставаться без изменений», — отметила глава региона.