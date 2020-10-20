Москва, , 11:15 — REGNUM Школы закрываются на карантин, исходя из предельных значений заболевших COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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«Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения», — сказал Глушко.

По его словам, эти критерии устанавливают инфекционисты и представители региональных отделений Роспотребнадзора.

Глушко отметил, что в 36 субъектах России 126 школ закрылись на карантин из-за коронавируса, и ещё 60 школ закрыты на карантин из-за ОРВИ.