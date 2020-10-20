Ярославль, , 11:15 — REGNUM В Ярославле возобновится строительство обсервационного корпуса перинатального центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую областную думу.

Ярославский перинатальный центр Yarregion.ru

В закон о региональном бюджете на 2020 год предлагается внести поправки, выделяющие 380 миллионов рублей на строительство Центра медицинской реабилитации для детей раннего возраста.

«В связи с поступлением дополнительной финансовой помощи из бюджета города Москвы бюджету Ярославской области производится возмещение осуществленных расходов на реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Высвободившиеся собственные средства остаются в отрасли здравоохранения и направляются на завершение строительства обсервационного корпуса перинатального центра с приспособлением под Центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста», — говорится в пояснительной записке к тексту вносимых поправок.

В конце декабря 2019 года областные власти сообщали о том, что объект будет достраиваться на средства, выделенные правительством Москвы. Остается добавить, что возведение обсервационного корпуса Перинатального центра было заморожено в 2011 году. После завершения стройки в нем планируется открыть реабилитационный центр для малышей до трех лет с патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Сроки окончания работ не называются.

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