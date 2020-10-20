Москва, , 11:14 — REGNUM Начать масштабную вакцинацию жителей России препаратом от коронавируса «Спутник V», который был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется в конце ноября. Об этом 20 октября на форуме «Открытые инновации» сообщил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

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Он уточнил, что масштабы производства первой зарегистрированной российской вакцины расширяются. В настоящее время в этот процесс вовлечено пять производственных площадок.

«Масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — сказал руководитель компании, слова которого приводит «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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14 октября была зарегистрирована вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. Кроме того, в настоящее время стадию клинических испытаний проходит третья в России вакцина от COVID-19, разработанная Центром имени Чумакова РАН. Получить регистрацию препарат может до конца 2020 года.