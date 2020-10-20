Ижевск, , 11:14 — REGNUM В Удмуртии с начала октября выдано 50 тыс. электронных больничных листов по временной нетрудоспособности. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период августа текущего года, сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС (Фонда социального страхования).

В среднем в настоящее время служба обрабатывает около 3 тыс. больничных листов ежедневно. В августе средний показатель составлял около 1,1 тыс. листов временной нетрудоспособности.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального управления Роспотребнадзора республики за неделю с 12 по 18 октября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 12 849 жителей республики, в их числе — 6295 детей в возрасте до 14 лет. Среди взрослого населения уровень заболеваемости ОРВИ был выше эпидемического порога на 13,3%.