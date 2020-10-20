Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Ленинградской области на фоне продолжающегося суточного роста числа инфицированных жителей увеличивают коечный фонда для COVID-пациентов. С 20 октября в области развернуто еще 150 специализированных коек за счет стационара Кингисеппской больницы. Об этом 20 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Отметим, до сегодняшнего дня в Ленобласти было развернуто под пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией 1125 коек. Из них, по данным на 19 октября, были свободными 336 коек, в том числе 107 реанимационных.

«В Ленинградской области на прием пациентов с COVID-19 с сегодняшнего дня добавлено еще 150 коек за счет стационара Кингисеппской больницы», — пояснили в оперштабе.

Таким образом, на 20 октября развернуто 1275 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Прием ведут стационары Ленинградской областной клинической больницы, а также Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Гатчинской и Кингисеппской районных больниц.

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