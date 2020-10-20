Красновишерск, Пермский край, , 11:10 — REGNUM В Пермском крае завершилось расследование в рамках уголовного дела о незаконной рубке леса, повлекшей ущерб на 61,6 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора государственного казенного лесничества «Красновишерское лесничество», мастера леса и предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

По данным следствия, глава Красновишерского лесничества создал преступную группу, в состав которой вошли участковый лесничий, мастер леса, а также люди, в распоряжении которых находились наемные рабочие, инструменты и техника, необходимые для заготовки и транспортировки древесины.

Для сокрытия незаконной деятельности с местными жителями за вознаграждение заключались фиктивные договоры купли-продажи древесины. В дальнейшем лес реализовывали, а прибыль делили между участниками преступной группы.

Стоит отметить, что ранее трое участников группы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и уголовное дело в отношении них уже рассматривается в суде.