Казань, , 11:26 — REGNUM В Татарии дважды в год ведут мониторинг потребности в педагогических кадрах и формируют сведения в перспективе на семь лет. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В системе образования республики наибольшее количество вакансий приходится на педагогов по русскому языку, математике, физике, биологии, химии, а также учителей начальных классов. В последние несколько лет, по словам министра, увеличилось количество обучающихся педагогическим специальностям и объем контрольных цифр приема по этим направлениям, распределенных среди вузов Татарии и финансируемых из федерального бюджета. Так, объем бюджетных мест за последние пять лет увеличился на 29%. Обучение в очной форме возросло на 18%, по заочной — на 41%, отметил Хадиуллин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татария средняя заработная плата в школах составляет более 34 тыс. рублей, в дошкольных учреждениях — 30 285 рублей без учета отпускных.

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