Тбилиси, , 11:07 — REGNUM В Грузии пока еще идет только первая волна распространения коронавируса, а вторую нужно ждать в ноябре. Об этом на телеканале «Пирвели» заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

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По его мнению, весной, когда в Грузии были небольшие всплески по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2, перовой волны не было, так как были своевременно приняты меры профилактики. Таким образом, стране обеспечили «фору» по сравнению с другими странами.

«Число носителей инфекции растет, будет еще больше. По оценкам экспертов, у нас будет пиковое количество заболевших во второй половине ноября», — сказал врач.

Имнадзе отметил, что в этом есть положительные стороны, так как вторая волна распространения коронавируса не попадает на пиковые показатели по распространению других вирусов, традиционных для зимнего периода.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии 20 октября сообщили о 1194 случаях заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Это наибольший показатель для страны за время пандемии.

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