Петропавловск-Камчатский, , 11:04 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обозначил в интервью ИА «Кам 24» главные проблемы Камчатского края, которые предстоит решить региональным властям.

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«Встряхнуться надо Камчатке. Потрясающе красивый регион, совершенно уникальный, абсолютное достояние всей России. Огромнейший туристический потенциал, который уже пора бы раскрыть и для самих камчатцев, всей стране и миру. Надеюсь, у Камчатки это получится», — сказал Козлов.

Две другие проблемы Камчатки были обозначены жителями края при разработке Национальной программы развития Дальнего Востока — это здравоохранение и ЖКХ. Обе проблемные сферы отражены в Нацпрограмме. В системе здравоохранения, в первую очередь внимание необходимо уделить доступности качественной первичной медико-санитарной помощи и высокому уровню износа медицинского оборудования.

«Почти 83 тысячи квадратных метров непригодного жилья, когда как в программе переселения зафиксировано не более 40 тысяч. Новое жилье практически не строится. Да и в целом, высок уровень износа коммунальной инфраструктуры — 54%», — подчеркнул глава Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития проанализировать деятельность действующих территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон. В случае, если будут выявлены неэффективные преференциальные зоны поставить перед правительством РФ вопрос об их ликвидации.