Уфа, , 11:09 — REGNUM Государственная программа «Социальная защита населения Республики Башкортостан» утверждена в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, программа была утверждена 20 октября на заседании президиума правительства республики.

По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Юрия Мельникова, новая государственная программа подготовлена на 2021−2026 годы. При этом укрепление семейных ценностей и повышение социальной защищенности населения считаются главными в области семейной политики и социальной поддержки населения.

Он добавил, что чиновники рассчитывают на повышение рождаемости и увеличение доли третьих и последующих детей. Отмечается, что в настоящее время в регионе свыше 176 тысяч семей с детьми получают порядка 30 видов мер социальной поддержки и пособий. Каждый четвертый житель пользуется различными мерами социальной поддержки.

Сообщается, что общий объем финансового обеспечения реализации утвержденной госпрограммы составит около 156,5 млрд рублей. При этом 96,5 млрд рублей — средства республиканского бюджета, а 55,3 млрд рублей — средства федерального бюджета.