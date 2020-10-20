Гродно, Белоруссия, , 10:56 — REGNUM Посетители кафе «Чемпи» в городе Гродно в Белоруссии не смогут исполнить в караоке песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Перемен». Эта композиция оказалась первой в списке песен, которые запретило включать руководство заведения.

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Согласно распоряжению дирекции, фото которого опубликовал Onliner, речь идёт о песнях, которые содержат «скрытый политический подтекст». Как поясняется в документе, такое решение было принято «в связи со сложившейся политической обстановкой и во избежание конфликтов между гостями с разными политическими взглядами». Также во время пения запрещено выкрикивать политические лозунги.

Отмечается, что такое правило в кафе было введено с 20 августа, но информация об этом в СМИ была опубликована только сейчас. Согласно распоряжению, следить за тем, чтобы не было нарушений, должен администратор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе за песню Виктора Цоя «Перемен» десять суток ареста получили звукорежиссеры минского городского Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский. Они поставили эту композицию на Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования, чем «сорвали» мероприятие.

Диджеи были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. На них составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».